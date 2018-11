Politie zoekt nabij woning ex-vrouw van Fourniret naar lichaam vermiste Estelle Mouzin

In de Franse gemeente Clairefontaine, een vijftigtal kilometer ten zuidoosten van Parijs, zijn maandag opnieuw opgravingen gestart aan de woning van een ex-vrouw van seriemoordenaar Michel Fourniret. Dat is dinsdag bij de gerechtelijke diensten vernomen. De actie vindt plaats in de zaak van de al vijftien jaar vermiste Estelle Mouzin.

In september had de politie dezelfde tuin al eens doorzocht, maar dat had toen geen resultaat opgeleverd. Deze keer krijgen de speurders de steun van een gespecialiseerde militaire eenheid, waardoor ze nog grondiger te werk kunnen gaan.

De 76-jarige Fourniret, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12).

Estelle Mouzin Foto: rr

In februari van dit jaar bekende hij ook nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19), die allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen waren in het Franse departement Yonne (centrum). Tijdens die bekentenissen kwam ook de verdwijning van Estelle Mouzin aan bod.

Fourniret was al vaker in beeld gekomen als verdachte in de zaak van Estelle Mouzin, die in januari 2003 op negenjarig eleeftijd in het Franse Guermantes verdween toen ze terugkeerde van school. Zo vond in 2008 in het kader van dat onderzoek in de gevangenis van Itter een huiszoeking plaats bij een voormalige medegevangene van Fourniret.

Op 16 november kreeg Fourniret een tweede keer levenslang, voor de moord op Farida Hammiche, de vrouw van een vroegere medegevangene.