Racing Genk wil zoveel mogelijk fans mee naar bekerduel in Charleroi en komt met leuk initiatief: het betaalt de tickets zelf

Genk - Supporters van KRC Genk die hun favoriete team willen aanmoedigen in het bekerduel op het veld van Charleroi, hoeven niet te betalen voor hun ticket. De Limburgse club krijgt duizend plaatsen ter beschikking en engageert zich om de toegangskaartjes zelf te betalen.

Charleroi en Genk treffen elkaar volgende week woensdag (5 december) in het Stade du Pays van de Karolo’s.

“Geen evidente verplaatsing, op een weekdag, in een zeer drukke speelkalender”, stelt Genk dinsdag in een persbericht. “We krijgen 1.000 plaatsen in het Stade du Pays de Charleroi, en die 1.000 plaatsen willen we vullen! Onze supportersclubs zorgen voor bussen en coördinatie. KRC Genk betaalt de tickets.” De kosten van de bus moeten de fans wel zelf dragen.