Alle verdachten in operatie Propere Handen mogen gevangenis verlaten

In operatie Propere Handen heeft de onderzoeksrechter zopas beslist dat voetbalmakelaar Mogi Bayat en zijn advocaat en rechterhand Laurent Denis kunnen vrijkomen onder voorwaarden. Dat geldt ook voor Thierry Steemans van KV Mechelen. Dat is zopas bevestigd aan onze redactie. De verdachten zitten al 49 dagen in de cel.

Bayat komt vrij na het betalen van een borgsom van 150.000 euro, Laurent Denis na het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Dat bevestigen hun beider advocaten aan onze redactie.

Dimitri De Béco, advocaat van Laurent Denis. “De borgsom wordt vandaag betaald dus mijn cliënt zou in de komende dagen moeten vrijkomen. Het was tijd, zodat hij zich nu eindelijk sereen en dicht bij zijn familie verder kan verdedigen en meewerken aan het onderzoek. Er was geen enkele reden om hem nog langer aan te houden.”

Bayat en Denis waren samen met Thierry Steemans de laatste verdachten die nog vastzaten in het onderzoek. Ook Steemans zou volgens welingelichte bronnen binnenkort vrijgelaten worden.

Ook Steemans kan vrijkomen. Hij moet een borgsom van 20.000 euro betalen. “Ik ga met mijn cliënt overleggen of we die borgsom wel gaan betalen”, zegt zijn advocaat Joris Van Cauter.

Steemans verschijnt anders sowieso vrijdag voor de raadkamer die hem wellicht zal vrijlaten.

Mogi Bayat was tot 2010 sportief manager bij Sporting Charleroi. Sinds hij zelfstandig voetbalmakelaar werd, is hij ‘incontournable’ geworden in het Belgische voetbalwereldje en heeft hij een hand in ongeveer 90 procent van alle transfers bij Belgische ploegen. Zo was hij onder meer betrokken bij de overgang van Anthony Limbombe van Club Brugge naar Nantes, van Lukasz Teodorczyk naar Udinese maar ook van Adrien Trebel en de Japanner Morioka naar Anderlecht. Hij haalde ook Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht en verpatste Sofian Hanni aan Spartak Moskou, een deal waarvoor hij drie keer langs de kassa zou gepasseerd zijn.

Aan matchfixing, het beïnvloeden van wedstrijdresultaten tegen betaling, zou de 44-jarige Iraans-Frans-Belgische spelersmakelaar Arnaud ‘Mogi’ Bayat zich niet schuldig hebben gemaakt. Dat blijkt voorlopig toch niet uit het onderzoek. Aan financieel gesjoemel, vooral het witwassen van grote geldbedragen, des te meer.

Tijdens en kort na de winterstop van vorig seizoen streek Mogi Bayat in drie maanden tijd bijna 2 miljoen euro aan commissies op. Zijn vennootschap boekte in zes jaar tijd liefst 9,2 miljoen euro nettowinst. Officieel. Want volgens het gerecht werkte hij niet altijd volgens het boekje en versluisde hij massa’s zwart geld. Daarvoor kon hij altijd rekenen op zijn goede vriend Laurent Denis

“De advocaat van iedereen”, zo luidde koosnaampje voor Laurent Denis binnen de advocatuur. Maar intussen heeft hij ontslag genomen aan de balie. Dat gebeurde voor alle duidelijkheid al voor de zaak Propere Handen officieel werd opgestart.

Laurent Denis, ex-advocaat van Anderlecht, raakte bekend als advocaat van voetbalclub La Louvière toen de Chinees Ye daar spelers omkocht om wedstrijden te beïnvloeden voor de Aziatische gokmaffia. Denis werd niet veroordeeld voor het omkopen zelf, maar voor het beheer van een rekening waar Ye geld op stortte en waar vervolgens de malafide makelaar Pietro Allatta spelers mee betaalde. Denis is nog geen haar veranderd, denken de speurders. Ze verdenken hem ervan precies hetzelfde te doen voor Mogi Bayat.

Als juridische rechterhand van makelaar Mogi Bayat zou de louche (ex)-advocaat vooral hand en spandiensten geleverd hebben. Bayat zou in verschillende transferdossiers zijn eigen makelaarsvergoeding de hoogte hebben ingejaagd, zonder medeweten van clubs en spelers. De financiële meerwaarde die hij creëerde, liet hij omleiden via rechtspersonen in Frankrijk, Engeland en Luxemburg.

Van daaruit liet hij met de hulp van bevriende buitenlandse makelaars het geld doorstorten op de derdenrekening van Laurent Denis. Bayat haalde het geld dan cash af. Zo beschikte hij over grote sommen zwart geld waarmee hij - vermoedelijk - mensen uitbetaalden die hem hielpen bij het realiseren van een transfer.

Denis is nu vrijgelaten maar blijft verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Ook Thierry Steemans zou de gevangenis mogen verlaten mits de betaling van 20.000 euro borg.

“De keuken is besteld”. De speurders geloven dat die uitspraak van makelaar Dejan Veljkovic, die nu als spijtoptant optreedt, aan Thierry Steemans codetaal was. Een beetje zoals de wespen en gesneden broden destijds in het onderzoek naar doping in het wielrennen. Die wespen stonden toen voor doping, besteld door de renners bij een veearts in West-Vlaanderen.

Veljkovic, wiens telefoon werd afgetapt, had enkele dagen voor het beslissende degradatieduel tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren een bezoek gebracht aan de keukenzaak van de vrouw van Beveren-voorzitter Dirk Huyck. Volgens de advocaat van Veljkovic is zijn cliënt een grote villa aan het bouwen in Antwerpen en moest hij dringend zijn keuken kiezen. Speurders hechten er even weinig geloof aan als aan het verhaal van de uurwerkdoosjes die bij Bayat thuis zijn gevonden. Zij denken eerder dat met dat ene zinnetje de match tussen KV Mechelen en Beveren werd gefixt.

Veljkovic zou Beveren daar 200.000 euro voor geboden hebben. De spelersmakelaar had op dat moment zes spelers bij Malinwa en had er dus alle belang bij dat de club in de hoogste afdeling bleef.

Een man zou daarvan op de hoogte zijn geweest: Thierry Steemans. Hij is al bij KV Mechelen sinds de reddingsactie in 2002-2003. Hij doet al van in het begin de boekhouding, de financiële verrichtingen, de onderhandelingen met makelaars en spelers. Hij stond dus nauw in contact met Veljkovic en was volgens de speurders perfect op de hoogte van de plannen.

Zijn vrouw verklaarde maandag in de krant dat ze in zijn onschuld gelooft, dat haar man KV-supporter blijft maar wellicht niets meer met het voeltbal te maken wil hebben.