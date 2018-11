Fransen kunnen gratis condooms verkrijgen op voorschrift

In de strijd tegen HIV kunnen Fransen binnenkort gratis condooms verkrijgen als ze een voorschrift hebben. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn dinsdag aangekondigd op de radiozender France Inter.

Elke man of vrouw zal bij de dokter een voorschrift kunnen krijgen voor condooms. De ziekteverzekering zal de voorbehoedsmiddelen dan terugbetalen. Buzyn benadrukte wel dat de regeling enkel geldt voor een voordelig condoommerk. In een mededeling laat haar ministerie weten dat de nieuwe maatregel vanaf 10 december in voege treedt. Ook vroedvrouwen zullen condooms kunnen voorschrijven. De voorbehoedsmiddelen zijn in de apotheek verkrijgbaar in pakken van 6, 12 of 24.

Bedoeling is om “de preventie van soa’s en HIV te verspreiden” om zo veel mogelijk mensen te bereiken, stelt de minister naar aanleiding van de Wereldaidsdag die zaterdag plaatsvindt.

Het initatief wordt door verschillende organisaties positief onthaald. “Alles wat de toegang tot voorbehoedsmiddelen bevordert, is goed nieuws. Er mag geen financieel obstakel zijn, voor geen enkel voorbehoedsmiddel”, klinkt het bij de vereniging Sidaction.

Volgens de minister worden jaarlijks ongeveer 6.000 mensen in Frankrijk gediagnosticeerd met HIV.