Romelu Lukaku praat zelfbewust maar openhartig over Mourinho, Pogba en de kritiek. Maar barst in lachen uit bij vraag over Rode Duivels

“I would go through a brick wall for him. And he knows that.” @RomeluLukaku9 answers @TaylorRooks ' tough questions about Mourinho, criticisms of his game, and more ( @ChivasRegalUS ) pic.twitter.com/EzpMYUJL3s

Romelu Lukaku heeft een spraakmakend interview gegeven aan Bleacher Report. De Rode Duivel antwoordt opvallend zelfbewust maar openhartig over zijn relatie met zijn coach José Mourinho (“ja, ik ben één van zijn favorieten”) en zijn maatje van weleer Paul Pogba. Hij pareert ook ernstig de steeds terugkerende kritiek (“aan die eerste controle werk ik dagelijks”), maar wanneer hij een vraag krijgt over de sfeer bij de Rode Duivels, barst hij in lachen uit.

Romelu Lukaku begon bij Manchester United sterk aan het seizoen met vier goals in vijf competitiewedstrijden. Maar daarna viel hij stil en raakte hij zelfs even zijn basisplaats kwijt. Wat dacht Lukaku toen?

“Shit, het is gebeurd”, aldus Lukaku. “Na een gesprek met Mourinho begreep ik het wel: het was een lang jaar met ook het WK, en ik was moe. Hij zag dat en nam een beslissing. Hij zei dat ik niet blij leek, dat ik boos was. Natuurlijk ben ik boos, zei ik, moet ik lachen misschien? Na dat gesprek van tien minuten maakte hij iets in mij los. Een brandend verlangen om terug te nemen wat van mij is.”

Eén van de favorieten van Mourinho

De fans van Manchester United dachten nochtans dat de Rode Duivel de favoriet is van Mourinho. Wanneer de interviewster Taylor Rooks dat op de man af vraagt, is het antwoord van Lukaku duidelijk: “Eén van zijn favorieten, ja. Omdat hij weet dat ik voor hem door een muur ga. Het is een coach die eerlijk wil zijn met jou en zegt waar het op staat. En als je daar niet mee om kan, dan heb je een groot probleem.”

Dat Lukaku en Mourinho nu twee beste maatjes zijn, is opvallend gezien hun (korte) geschiedenis bij Chelsea. “Met hem werken als 24-jarige is helemaal iets anders dan met hem werken als 19-jarige. Hij was toen verdorie erg streng voor mij, hoewel ik alles goed deed... Maar nu begrijp ik hem. Ik werd ook beter en dat is wat hij wilde bereiken. Weet je, het is iemand die niet voor de tweede plaats ofzo gaat. Hij wil de nummer één zijn.”

De goede band tussen Lukaku en Mourinho staat in schril contrast met wat in de Britse tabloids verschijnt: daarin duiken regelmatig verhalen op dat de Portugees in de clinch gaat met sterspelers als Pogba en Rashford. “Ik denk dat hij een goede relatie heeft met alle spelers”, weerlegt Lukaku. “Ik let er eigenlijk niet op. Dat heeft ook niets met mij te maken: als hij met iemand een discussie heeft, deal with it. Daar moet je maar tegen kunnen. Je bent een volwassen man (a grown ass man, sic).”

En hoe zit het nu met Pogba?

En dan is er nog de relatie met Paul Pogba. Lukaku en de Fransman gingen destijds als beste vrienden samen op vakantie, maar die relatie lijkt danig bekoeld sinds de twee in een competitieve omgeving zitten. “Het is geven en nemen: soms is het beter tijdens de week competitief met elkaar om te gaan, om dan in het weekend goed te kunnen samen spelen. Dan weet ik dat ik een vechter naast me heb, die alles gaat geven voor het team en hopelijk weet wat hij van mij mag verwachten.”

“Ik tekende bij United om zo veel mogelijk prijzen te winnen als mogelijk. Hoelang ik hier wil blijven? Dat hangt af van hoelang ze me hier willen. Ik doe echter altijd mijn stinkende best omdat ze me de mogelijkheid gaven om in de beste competitie ter wereld te spelen. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.”

De steeds terugkerende kritiek

Maar wat vindt hij dan van de kritiek die altijd terugkomt? Wordt Romelu Lukaku vaak misbegrepen door de fans en de media? “Ik werk gewoon hard en heb ambitie. En ik zeg wat ik denk, wat mensen niet graag hebben.”

Om dan puntje per puntje die kritiek te overlopen:

Over zijn eerste controle: “Ja... Dat is gewoon iets waar je elke dag moet aan werken.”

Over zijn fysiek: “Dat is BS! (BullShit, red) Ik ben één van de sterkste speler van de competitie, ik geraak nooit geblesseerd en ben er altijd: dus wat is het probleem?”

Over het missen van doelpunten: “Recent? Ja, recent, ja, ja ja... Daar zit ik zelf mee, want ik ben een doelpuntenmaker. ik wil doelpunten maken. Ik denk ook dat ik daar gekend voor ben, dus daar zit ik echt wel mee.”

Over kritiek van ex-spelers als Paul Scholes, die zei dat Lukaku niet hard genoeg werkte: “Ik reageer echt niet op wat hij zegt. Als ik hem zie, geeft hij mij nog altijd een hand en doe ik normaal. Die gasten worden betaald om zo’n dingen te zeggen op tv maar wanneer ik hen in het echt zie dan hoor je dat niet. Dus ik geef er echt niet om.”

Dat hij veel gelukkiger lijkt bij de Rode Duivels? (lacht luid) “Het is gewoon de sfeer daar, de sfeer van winnen. Het is anders.”