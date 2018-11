Ondanks inbreng van toptalenten Doku en Verschaeren zit Europees avontuur van Anderlecht-youngsters erop

De U19 van RSC Anderlecht hebben zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de barrages om door te stoten naar de achtste finales van de UEFA Youth League. Nochtans kon paars-wit rekenen op de nieuwe toptalenten Doku en Verschaeren. De jonge Brusselaars verloren de terugwedstrijd op bezoek bij Dynamo Kiev echter met 2-1, de heenwedstrijd in België eindigde op 1-1.

Antoine Colassin (51.) knalde Anderlecht kort na de pauze op voorsprong, maar via Tsitaishvili (65.) kwam de thuisploeg vlug op gelijke hoogte. Paars-wit verloor in de slotfase Jakub Kiwior met rood, en Buletsa (83.) zorgde vervolgens op strafschop voor de 2-1. Anderlecht kreeg de kloof niet meer gedicht. Bij de bezoekers startte Jérémy Doku in de basis. De 16-jarige aanvaller maakte afgelopen weekend nog zijn debuut voor de hoofdmacht op het veld van Sint-Truiden (4-2). De 17-jarige Yari Verschaeren, die op STVV ook zijn eerste minuten kreeg, viel op het uur in.

Anderlecht grijpt dus naast een plek in de barrages, waar het een ticket kon verdienen voor de achtste finales van de Youth League. Paars-wit was actief in het pad voor de nationale kampioenen en moest twee voorrondes afwerken om de barrages te bereiken. Kiev treft nu in de barrages een ploeg die in het pad van de Champions League als tweede eindigt in zijn poule.

De winnaar van de barragematch neemt het in de achtste finales op tegen een van de groepswinnaars van het CL-pad. De U19 van Club Brugge komen uit in het CL-pad. Blauw-zwart staat na vier speeldagen op de derde plaats met vier punten en speelt woensdag bij Borussia Dortmund.