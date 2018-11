Nooit ergerden reizigers zich meer aan de NMBS. Daar kunnen deze pendelaars over meepraten

Een historisch dieptepunt: amper 60,9 procent van de NMBS-klanten is tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek dat het spoorbedrijf zelf uitvoerde bij 4.400 reizigers. Vooral de tevredenheid over de stiptheid ligt laag. Maar dat is zeker niet de enige frustratie. Wij peilden bij enkele bekende pendelaars naar hun grootste ergernissen op het spoor.