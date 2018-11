RTL stopt samenwerking met Emmanuelle Praet

Brussel - De directie van RTL Belgium heeft dinsdag beslist om de samenwerking met Emmanuelle Praet stop te zetten. De beslissing volgt na “buitensporige” uitspraken in het televisieprogramma “C’est pas tous les jours dimanche”.

Praet nam in de uitzending de vertegenwoordigers van “gele hesjes” die aanwezig waren in de uitzending, op de korrel door hen erop te wijzen dat ze “altijd voor dezelfden hadden gestemd in Wallonië” en dat “Ecolo bij de jongste verkiezingen een sprong gemaakt had, dat al de taksen die u betaalt, milieutaksen zijn, dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen”.

Dinsdag vond een onderhoud plaats tussen Praet en de directie van de zender. Daarna is beslist om de samenwerking stop te zetten.

Maandag toonde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zich zeer misnoegd. Hij verwijt RTL te plooien voor de groenen: “Opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen, commentatoren, beware!”, klonk het.