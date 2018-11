Club Brugge beseft dat het moeilijk wordt maar acht zich niet kansloos, Dennis en Denswil trainen mee in Dortmund

Ivan Leko beseft dat Club Brugge woensdagavond voor een zware opdracht staat op het veld van Borussia Dortmund. Toch gelooft de Kroaat dat blauw-zwart iets kan rapen bij de Duitse grootmacht. “We zullen proberen voetballen met lef, energie en vertrouwen en dan zullen we zien.”

LEES OOK. Mario Götze onderschat Club Brugge niet in Champions League-clash: “Club is gewoon een heel goeie ploeg”

“We weten tegen wie we spelen, maar hebben al vier goeie matchen gespeeld in de Champions League. Het zal kwestie zijn onze momenten te grijpen”, vertelde hij daags voor het treffen in het Signal Iduna Park.

Club Brugge ontving Dortmund half september op de eerste speeldag in groep A. Na een erg verdienstelijke wedstrijd kreeg blauw-zwart in de slotfase het deksel op de neus en bleef met lege handen achter. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en is Dortmund, de leider in de Bundesliga, volgens Leko “een machine geworden”. Maar de Brugse trainer geeft zich allerminst op voorhand gewonnen.

“Het draait niet om Reus, Götze of Alcacer, je moet de ploeg als geheel opvangen. We zullen proberen voetballen met lef, energie en vertrouwen en dan zullen we zien. Dortmund is favoriet en zal op tien matchen er waarschijnlijk acht of negen winnen. Hopelijk zorgen we morgen voor die ene andere match”, verklaarde Leko. “Ik voel dat iedereen klaar is om morgen te proberen opnieuw in onze beste flow te raken. Genieten gaan we zeker niet doen, we zijn gekomen om te proberen een resultaat te halen.”

Club zit in de competitie in een dipje maar “als we naar de vijf voorbije maanden kijken, blijft het een positief verhaal”, onderstreepte Leko. De Kroaat mist door blessures wel een rist spelers, vooral op de flank. “Ik maak niet graag excuses, maar als je bepaalde types spelers mist, wordt het moeilijker om je voetbal te ontwikkelen”, besloot de Kroaat.

Hoopgevend nieuws vanop de laatste training in Dortmund: zorgenkinderen Dennis en Denswil trainden gewoon mee en lijken klaar voor een terugkeer:

Mechele: “Ze hebben veel sterren”

Brandon Mechele zat in de heenmatch nog op de bank maar wordt woensdagavond gewoon in de basis verwacht. De centrale verdediger flankeerde Leko op de persbabbel.

Foto: Photo News

“Het wordt een andere wedstrijd dan thuis. Dortmund is nu beter dan toen en speelt voor eigen volk. Ze zijn meer ingespeeld geraakt. Dortmund is gevaarlijk als ploeg. Ze hebben veel sterren, waar Alcacer er ook één van is. We zullen hen als team moeten opvangen”, vertelde Mechele.

Om op puntengewin te rekenen zal Club solider moeten verdedigen dan de afgelopen weken. “De laatste weken maakten we veel individuele fouten”, beseft Mechele. “Uit de analyse bleek dat we vaak op dodelijke counters lopen. Compacter staan kan dat probleem oplossen.”

Dortmund deelt met Atletico Madrid de leiding in groep A met 9 op 12. Een punt volstaat voor de Duitsers om door te stoten naar de achtste finales. Club heeft na de knappe 0-4 zege in Monaco ook nog een kans(je) op overwintering in het kampioenenbal. De derde plaats, die binnen Brugs handbereik ligt, geeft volgende lente recht op Europees voetbal in de Europa League.