Marvin Ogunjimi duikt op bij Lierse Kempenzonen

Opvallende verschijning op de dinsdagtraining bij Lierse Kempenzonen. Ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi trainde er met de groep. De 31-jarige spits is momenteel een vrije speler en zou naar verluidt dicht bij een overeenkomst staan met de Pallieters.

De zevenvoudige Rode Duivel ziet een overgang naar Lierse Kempenzonen alvast zitten. “Het is tijd om terug te keren naar België, want ik heb mijn familie en kinderen veel te lang gemist. Het project dat Lierse me kan bieden, spreekt me zeker aan.”

Ogunjimi was nog tot oktober aan de slag bij Saigon FC. De aanvaller die in 2011 nog kampioen werd met Racing Genk was intussen al in Spanje, Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Kazachstan, Nederland, Wit-Rusland en Vietnam actief.

Ogujimi kan pas vanaf januari ingezet worden in wedstrijden en blijft voorlopig nog meetrainen tot aan de winterstop. Op die manier kan hij de conditie op peil houden.