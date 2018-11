Trump haalt in tirade alweer zwaar uit naar speciaal aanklager Mueller

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in een tirade op Twitter alweer zwaar uitgehaald naar Robert Mueller, de speciaal aanklager die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de vorige presidentsverkiezingen in de VS. Met die boze tweets reageert Trump op het feit dat de magistraat zijn vroegere campagneleider Paul Manafort van leugens heeft beschuldigd.

Manafort zou sinds het treffen van een schikking, enkele maanden geleden, meermaals hebben gelogen over een aantal thema’s tegen de FBI en tegen Mueller. Op die manier zou hij ook de voorwaarden hebben geschonden van de schikking, staat in een gerechtsdocument dat maandag werd vrijgegeven.

“De valse heksenjacht blijft duren. Mueller en zijn bende boze Democraten kijken maar één kant op. Wacht tot aan het licht komt hoe vreselijk en wreed ze mensen behandelen”, zo reageert Trump dinsdag op dat nieuws. Hij zegt ook dat Mueller als onderzoeker “levens vernietigt van mensen die weigeren te liegen”.

“Mueller is een aanklager in gewetensnood die compleet losgeslagen is”, staat nog in de presidentiële tweets. “Hij brengt enorme schade toe aan ons rechtssysteem”. Trump klaagt voorts aan dat het onderzoek naar mogelijke banden tussen Rusland en zijn campagneteam al “dertig miljoen dollar” heeft gekost en enkel “verwoeste levens” heeft opgeleverd.

The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

....The Fake News Media builds Bob Mueller up as a Saint, when in actuality he is the exact opposite. He is doing TREMENDOUS damage to our Criminal Justice System, where he is only looking at one side and not the other. Heroes will come of this, and it won’t be Mueller and his... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

....terrible Gang of Angry Democrats. Look at their past, and look where they come from. The now $30,000,000 Witch Hunt continues and they’ve got nothing but ruined lives. Where is the Server? Let these terrible people go back to the Clinton Foundation and “Justice” Department! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

De schikking die Manafort trof met speciaal aanklager Mueller dateert van midden september. Daarin pleitte de voormalige campagneleider van de huidige president schuldig aan samenzwering tegen de VS en beloofde hij mee te werken aan het Rusland-onderzoek. In ruil werd de strafrechtelijke aanklacht tegen hem omgevormd tot een schikking (“plea deal”). Een aantal klachten zoals belastingfraude en witwassen van geld, vervielen. Manafort keek hiermee aan tegen een flink lagere celstraf, maar door zijn mogelijke leugens dreigt dat te vervallen.

Om welke leugens het gaat, is niet bekend. Manafort wijst de beschuldigingen in elk geval van de hand.

Geheime ontmoeting met WikiLeaks?

Intussen meldt de Britste krant The Guardian dat Manafort in het geheim ook meerdere keren een ontmoeting zou hebben gehad met Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Dat zou gebeurd zijn in in de Ecuadoraanse ambassade in Londen: in 2013, 2015 en de lente van 2016, enkele maanden voor Trump werd verkozen. WikiLeaks ontkent met klem.