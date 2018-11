SpongeBob-bedenker Stephen Hillenburg overleden

Brussel - Stephen Hillenburg, bedenker van de Amerikaanse tekenfilmserie SpongeBob SquarePants, is op 57-jarige leeftijd overleden.

Meerdere Amerikaanse media melden dat dinsdag op gezag van tv-zender Nickelodeon.

Hillenburg was eerst biologieleraar en marienbioloog. In 1987 besloot hij zich toe te leggen op animatiefilms.

Hij belandde bij Nickelodeon als schrijver, producent en storyboard artiest. Na “Rocko’s Modern Life” bedacht hij met collega’s uit die serie “SpongeBob Squarepants”. De door Nickelodeon aangekochte serie ging op 1 mei 1999 in de VS in première en kwam sinds april 2003 ook op de televisie in Vlaanderen.

Er zijn meer dan 240 afleveringen van de serie over de vrolijke gele spons gemaakt.

Hillenburg leed aan ALS.