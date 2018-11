Drie personen bedwelmd bij twee CO-intoxicaties in Brussel

Brussel - In Brussel zijn maandag bij twee CO-intoxicaties drie personen bedwelmd geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het eerste incident vond in Oudergem plaats, waar er in acht flats in hetzelfde gebouw een probleem bleek met de afvoer van de verbrandingsgassen. Het tweede, bijna gelijktijdige, incident gebeurde in Schaarbeek, waar een jonge vrouw bedwelmd raakte omdat haar badkamer onvoldoende verlucht werd.

In Oudergem ging het om een gebouw met verschillende appartementen in de François-Bernard Verbovenstraat. Daar kreeg de brandweer rond 20.06 uur een oproep van een bewoner van het gelijkvloers nadat diens CO-melder was afgegaan. Na metingen in de verschillende appartementen bleek dat er een probleem was met de afvoer van de verbrandingsgassen. Vermoedelijk was de installatie niet conform en waren er lekken. De branders in de vier woningen waarvan de bewoners aanwezig waren, werden verzegeld en de gastellers van de vier appartementen waarvan de bewoners niet thuis waren, werden verzegeld door Sibelga. De woningen en de trappenhal werden geventileerd en twee licht geïntoxiceerde personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Bijna op hetzelfde moment, rond 20.15 uur om precies te zijn, kreeg de brandweer een tweede oproep voor een CO-intoxicatie, ditmaal in de Koninklijke Sint-Mariastraat in Schaarbeek. Daar was een jonge vrouw onwel geworden in de badkamer. De waterverwarmer in die badkamer bleek correct aangesloten op de afvoer, maar door de kleine oppervlakte van de badkamer en het feit dat deze hermetisch afgesloten was was er geen verluchting mogelijk en kwam er toch CO vrij in het lokaal. De jonge vrouw werd overgebracht naar het Brugmann ziekenhuis en Sibelga verzegelde de waterverwarmer.