Veertienjarige uit Lanaken wordt onwel aan bushalte en sterft in ziekenhuis

Lanaken - Raphael, een veertienjarige jongen uit Veldwezelt (Lanaken) is maandagavond overleden in het ziekenhuis. Na school werd hij onwel aan de bushalte. Hij werd naar huis gebracht maar later op de avond werd hij toch naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon men hem niet meer redden.

Raphael, tweedejaars hout- en metaalbewerking aan het atheneum Alicebourg in Lanaken, wachtte na schooltijd zoals altijd op de bus. Samen met zijn vrienden. Maar plots voelde hij zich onwel en zakte hij in elkaar.

Hij leek zich snel weer beter te voelen en werd door een ouder met de auto naar huis gebracht. Maar ’s avonds voelde hij zich opnieuw slecht en werd hij naar het Genkse ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) gebracht. Daar ging zijn toestand snel achteruit en overleed hij uiteindelijk.

Voorlopig is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is.

“De verslagenheid in de school is groot. We hebben een soort van rouwhoek ingericht”, zegt directrice Lieve Leenders.

Raphael S. woonde nog niet zo lang in Veldwezelt (Lanaken). Hij verhuisde met zijn familie vanuit Maastricht naar ons land. Hij speelde hier voetbal en had veel vrienden. Voor zo ver bekend had hij geen gezondheidsproblemen.