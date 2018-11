Anderlecht-verdediger Vranjes maakt zich opnieuw niet populair met bedenkelijk bericht over supportersgeweld

Supportersgeweld voor het Champions League-duel tussen AEK Athene en Ajax werd door iedereen openlijk veroordeeld, behalve door Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes. De Bosniër speelde vorig seizoen in Athene en heeft nog een goede band met de supporters, zo blijkt. “Welkom in de hel”, zette hij fier op Instagram. Meteen kwam er heel wat kritiek op die post, die ook al snel werd verwijderd. Het kwaad was toen echter al geschied.