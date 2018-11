Nieuw bestuur nog niet van start en tweede schepen haakt al af: “Bij het schrijven van mijn ontslagbrief besefte ik wat ik zou opgeven”

Staden - Enkele dagen nadat in Staden Patrick Lesage heeft beslist om zijn schepenambt niet op te nemen, nam Amélie Crabbe (Open VLD) dezelfde beslissing. Beiden focussen zich liever op hun job dan op een onzeker schepenambt.

De Oostnieuwkerkse Amélie Crabbe (43) heeft beslist om in januari geen schepen te worden. Crabbe werkt als hoofdverpleegkundige in het woon-zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke. Die baan is verbonden aan de gemeente en daarom mag ze die niet combineren met een schepenambt of een zitje in de gemeenteraad.

“Tijdens de verkiezingscampagne zette ik me volop in voor de partij zonder stil te staan bij mijn persoonlijk resultaat. Na de verkiezingsoverwinning heb ik in een roes volmondig ‘ja’ gezegd op de vraag of ik schepen wou worden. Maar omdat ik mijn job binnen het woon-zorgcentrum niet mag combineren met een schepenambt, moest ik ontslag nemen in De Oever. Toen ik mijn ontslagbrief opmaakte, besefte ik wat ik allemaal zou opgeven: zekerheid en een heel leuke job binnen een fantastisch team.”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd probeerde Crabbe nog te overtuigen om toch schepen te worden, maar dat lukte niet. “Indien ik schepen zou worden, zou ik ook bij een andere werkgever van nul moeten beginnen. De combinatie van een nieuw schepenambt met een nieuwe baan zou te zwaar zijn geweest.”

“De kans om schepen te worden, zal ik waarschijnlijk nooit meer krijgen”, beseft ze. “Maar nu kies ik voor zekerheid.” Martine Zoete, eerste opvolger, besliste ook om het ambt niet op te nemen. “Ik geef de kans aan de jeugd en blijft mij richten op mijn taak als gemeenteraadsvoorzitter.”

Daardoor wordt Nathalie Depuydt (35) uit Staden schepen. “Voor mij is dit een enorme uitdaging”, reageert die. Depuydt werkt voor telersvereniging Ingro. Tom Lemahieu uit Westrozebeke neemt de plaats van Amelie Crabbe in de gemeenteraad in.

Vorige week besliste ook landbouwer Patrick Lesage om zijn schepenambt niet op te nemen. Hij wil zich volop richten op zijn bedrijf, maar wordt wel gemeenteraadslid.