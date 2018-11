Gigantisch rund gespaard van slachthuis omdat hij te dik is

Een Australisch rund is gespaard gebleven van het slachthuis omdat hij… te dik is: “Zijn omvang heeft zijn leven gered”, klinkt het.

Het enorme rund, dat al 7 jaar is, heeft de naam Knickers gekregen. Het is vermoedelijk het grootste rund van het land. Hij komt uit een boerderij in de stad Myalup, in het westen van Australië. Met zijn bijna twee meter hoogte is de stier zwaarder dan een auto. Knickers weegt 1.400 kilogram. Dat gewicht is het dubbele van een gemiddelde melkkoe. Zijn grootte is 50 centimeter groter dan gemiddeld.

Knickers was al van in het begin vrij groot. “Maar hij bleef maar groeien. En nu is hij te groot om te kunnen verkopen”, zegt eigenaar Geoff Pearson. Geoff wilde hem vorige maand veilen, maar dat lukte niet. “Vleesverwerkers zeiden dat ze hem gewoon niet aan konden, zijn omvang was te groot”, zegt Geoff Pearson. “Een groot deel van ons vee is wel naar het slachthuis gegaan, maar Knickers had geluk dat hij kon achterblijven. Hij was ook te zwaar, ik zou hem niet door het slachtproces krijgen. Ik denk dat hij nog lang en gelukkig zal leven.”

Volgens Pearson ‘begeleidt’ Knickers andere koeien sinds hij is gered. “Alle andere koeien lijken tot Knickers aangetrokken. Telkens wanneer hij opstaat en gaat wandelen, volgen een honderdtal andere koeien hem.”

