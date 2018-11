Verplegers begaan “medisch foutje” en gieten schoonmaakmiddel door longen van patiënt: man (68) sterft ter plekke

Een 68-jarige man uit het Britse Bolton is overleden na een zware medische misser. Verplegers moesten een zoutoplossing gebruiken om zijn longen te reinigen, maar in plaats daarvan goten ze schoonmaakmiddel door zijn lichaam. William Hannah maakte geen schijn van kans en stierf ter plaatse.

William Hannah was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, toen hij in september werd aangereden door een auto. Zijn hersenletsel was zo ernstig dat ze hem in het Britse Salford Royal Hospital maandenlang moesten verzorgen. Op de afdeling intensieve zorgen koppelden ze hem aan een beademingsapparaat, in de hoop zijn ernstige verwondingen onder controle te kunnen krijgen.

William Hannah en zijn kleinzoon. Foto: Facebook

Maar de situatie werd alleen maar erger. William ontwikkelde een longinfectie en zijn ademhaling ging steeds moeilijker en moeilijk. Totdat het op een bepaald moment zo acuut werd dat hij meteen onder het mes moest.

“Foutje”

Tijdens de noodingreep ging het mis: de trolley met benodigdheden voor de operatie was niet voldoende gevuld, zo meldt The Telegraph. Toen een chirurg de verpleegster vroeg om een zoutoplossing te nemen, pompte ze een kleine hoeveelheid van een flesje zonder label in zijn lichaam. Maar dat was niet gevuld met de milde zoutoplossing, integendeel. De inhoud bestond uit een hardnekkig schoonmaakmiddel.

De zoutoplossing, het schoonmaakmiddel en de vloeistof die werd toegediend bij William Hannah. Foto: Salford Royal NHS Foundation Trust

De medische fout heeft de familie van William naar eigen zeggen verwoest. “Dit moest een geweldig ziekenhuis zijn maar toch maakte men een onvoorstelbare blunder”, zegt zijn dochter aan BBC news. Dat niet alleen, de manier waarop de medische misser werd weggewuifd, maakte het gebeuren onvergeeflijk. “We kregen geen greintje respect en medeleven. Ze hadden het over een ‘medisch foutje’ en ‘een kwestie van miscommunicatie’. Iets meer respect had gemogen tijdens dergelijk onderzoek.”

Het advocatenkantoor JMW uit Manchester is een onderzoek gestart. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor februari op de rol van Bolton Coroner’s Court. Dokter Peter Turkington van het Salford Royal NHS Foundation Trust belooft om volledig mee te werken aan het onderzoek. “We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat dit ooit opnieuw zou gebeuren”, besluit Turkington.