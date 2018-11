Wisselend succes voor Belgen in Champions League: Fellaini scoort op assist van Lukaku, Courtois wint en Batshuayi verliest

Op de vijfde speeldag in de poulefase van de Champions League moesten heel wat Belgen tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Jason Denayer, Marouane Fellaini en Thibaut Courtois waren de enige landgenoten die in de basis startten, Romelu Lukaku en Michy Batshuayi viel in. Met wisselend succes. Manchester City, Manchester United, Juventus en Bayern München plaatsten zich uiteindelijk voor de achtste finales.

Bekijker hier alle uitslagen en standen in de Champions league!

Kompany ziet City cruciaal punt pakken

Foto: EPA-EFE

Manchester City ging inop zoek naar een vierde zege. Kevin De Bruyne is nog geblesseerd maar ook Vincent Kompany mocht in Lyon niet starten. De voormalige kapitein lijkt zich deze dagen tevreden te moeten stellen met een invallersstatuut. Zo was Jason Denayer bij de Fransen de enige Belg die mocht starten. Lyon versierde enkele mooie kansen maar scoren zat er niet in voor rust. Al vroeg in de tweede helft kwam Lyon toch op voorsprong na een heerlijke krul van Maxwel Cornet: 1-0. The Citizens schoten wakker maar een kopbal van Agüero werd door de doelman van de lijn gekeerd. Aymeric Laporte kopte echter wél de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Met een gelijkspel was City als groepsleider geplaatst voor de volgende ronde en daarna drongen de bezoekers niet meer aan, maar dat was buiten Cornet gerekend die nog een tweede keer scoorde: 2-1. Maar… opnieuw schoot City wakker en opnieuw maakte Agüero gelijk: 2-2.

In Hoffenheim kwam Shakhtar Donetsk op bezoek en ook daar werd veel gescoord. De Oekraïeners wonnen uiteindelijk met 2-3. City is met tien punten zeker van de achtste finales, Lyon kan met zijn zeven punten nog worden bijgebeend door Shakthar, dat vijf punten heeft.

Fellaini scoort op assist van Lukaku, Juventus wint

Foto: REUTERS

Bij Manchester United moest Romelu Lukaku opnieuw toekijken vanop de bank. Marouane Fellaini mocht van José Mourinho wél starten tegen Young Boys Bern. Mits winst kon United inal zeker zijn minstens een plaats in de top twee. De thuisploeg faalde echter in de zone van de waarheid, vooral Rashford acteerde iets te overhaast. Fellaini kreeg net voor het uur een reuzekans, maar hij trapte over. Na 63 minuten nagelbijten mocht Lukaku samen met Paul Pogba proberen te boel te forceren. Scoren lukte echter niet, dus dan deed Fellaini het maar… op aangeven van Lukaku. Een uitzinnige “Big Fella” vierde het cruciale doelpunt in de armen van zijn geplaagde coach.

In diezelfde groep ontving leider Juventus het Spaanse Valencia, waar ook Michy Batshuayi op de bank begon. De bezoekers hielden stand in de eerste helft maar kregen ook nauwelijks iets klaar. Szczesny hield Juve echter nog recht door vlak voor rust Diakhaby met een knappe save van de openingstreffer te houden. Op het uur kwam De Oude Dame echter verdiend op voorsprong toen Mario Mandzukic van dichtbij de 1-0 binnentikte. Diakhaby maakte al snel weer gelijk maar dat deed hij met de hand, waardoor dat feestje niet doorging. Batshuayi mocht in de 68e minuut dan toch invallen.

Foto: EPA-EFE

Juventus en Manchester United zijn met respectievelijk twaalf en tien punten zeker van een plaats bij de laatste zestien.

Courtois heeft geluk in schietkraam

Dé misser van deze Champions League-campagne Foto: REUTERS

Real Madrid en AS Roma waren voor de aftrap inal zeker van een plaats in de volgende ronde. In de strijd om de leidersplaats stond Thibaut Courtois gewoon weer onder de lat bij de Koninklijke, al straalde hij niet altijd evenveel vertrouwen uit. Onze landgenoot stond soms in een waar schietkraam maar hield stand. Hij had wel het geluk dat Cengiz Ünder vlak voor rust onbegrijpelijk vlak voor een leeg doel miste. Onwaarschijnlijk, dé misser van deze Champions League-campagne...

Er was amper afgetrapt in de tweede helft toen Real zelf op voorsprong na geflater in de thuisdefensie: na een slechte uittrap van Olsen werd de bal slecht teruggekopt, waardoor Gareth Bale kon profiteren: 0-1! Roma ging verwoed op zoek naar een (verdiend) doelpunt maar daardoor kregen de bezoekers ook ruimte op de counter. Alleen voor Olsen kon de snelle Bale echter tot twee keer toe geen tweede keer scoren. Het was echter Lucas Vazquez die de 0-2 maakte na knap terugkoppen van Benzema. Real is zo ook zeker van groepswinst.

Eerder op de avond won Viktoria Plzen al met 1-2 van CSKA Moskou.

Bayern München stelt orde op zaken

Foto: REUTERS

Inten slotte stelde een geplaagd Bayern München orde op zaken tegen Benfica, waar Mile Svilar in doel slechts tweede keuze is. Deze keer zal hij daar niet om getreurd hebben want zijn collega Odisseas Vlachodimos beleefde geen leuk avondje in de Allianz Arena. Arjen Robben scoorde al snel twee keer en de onvermijdelijke Robert Lewandowski scoorde nog in die eerste helft zijn 50e doelpunt in de Champions League: 3-0. Meteen na rust volgde nog wel de Portugese eerredder maar Lewandowski drukte die hoop meteen de kop in met zijn tweede van de avond: 4-1. Ribéry legde uiteindelijk de 5-1-eindcijfers vast.

De Rekordmeister springt zo weer over Ajax naar de eerste plaats, de Nederlanders zijn na de 0-2-zege in Athene echter ook al zeker van een plek in de volgende ronde.

Uitslagen:

Groep E

AEK Athene - Ajax 0-2

Bayern München - Benfica 5-1

Groep F

Hoffenheim - Shakhtar Donetsk 2-3

Lyon - Manchester City 2-2

Groep G

CSKA Moskou - Viktoria Plzen 1-2

AS Roma - Real Madrid 0-2

Groep H

Juventus - Valencia 1-0

Manchester United -Young Boys 1-0