Zara woont eigen begrafenis bij om te tonen hoe gevaarlijk verkeer is

Sint-Niklaas - Zara Couton (20) wordt zaterdag begraven. Met kist, lijkwagen en koffietafel achteraf. Maar zonder lijk, want Zara leeft nog. De ceremonie is de nogal ­lugubere prijs die ze won in de fotowedstrijd van een vzw voor veiliger verkeer. “Choquerend? Misschien, maar ­hopelijk komt de boodschap aan.”

“Eigenlijk ga ik mijn ­eigen begrafenis meemaken. Best heftig”, zegt Zara, Chiromeisje uit Sint­-Niklaas. Zaterdag komen ze haar thuis ophalen met een lijkwagen. Daar zal ze in een doodskist liggen. Opgebaard, als het ware. “Ik zie het wel zitten”, zegt Zara. “Het is niet iets waar ik licht over ga, maar ook het verkeer is niet om mee te lachen.”

Dat was ook de opzet van Drive Up Safety toen ze deze zomer hun campagne aftrapten. ‘Had ik maar...’, heet die. Zoals in ‘Had ik maar mijn gordel aangedaan’ of ‘Had ik maar een helm opgezet’. “De boodschap is dat een schijnbaar banaal iets – één glas te veel, één sms’je – veel leed kan veroorzaken”, zegt woordvoerster Delphine Verstraeten. “Spijt komt altijd te laat.”

Ze lieten op een reeks evenementen mensen poseren in een doodskist. “Een killfie, noemen we het”, zegt Delphine Verstraeten. “615 foto’s in ­totaal, één voor elke verkeersdode in 2017. De doelstelling van de overheid is om het aantal verkeersdoden in 2020 terug te dringen tot 420. Daar willen wij graag ons steentje toe bijdragen.” Ook al moeten ze daarvoor mensen choqueren. “Het is al genoeg gebleken dat mensen braaf vragen om zich veiliger te gedragen niet werkt. Vaak moet er eerst iets ernstigs gebeuren vooraleer ze hun gedrag aanpassen. Of moeten ze een zware boete krijgen voor ze ingrijpen. Wij willen voorkomen dat ze ‘had ik maar...’ moeten zeggen. Misschien dat ze er hierdoor wél even bij stilstaan.”

Fluohesjes

Niet dat de vrienden en familie van Zara zaterdag een traan zullen wegpinken of in de waan gelaten worden dat er echt iets met haar is gebeurd. Ze houden de viering onder de leiding van Chiro Kriko. “We gebruiken het ook een beetje om onze oude lokalen symbolisch te begraven, want sinds dit jaar zitten we op een nieuwe plek”, zegt Zara Couton. “Nu, fijn dat we gewonnen hebben. Als leiding stimuleren we bij onze kinderen ook dat ze een fluohesje dragen en goed opletten in het verkeer.”