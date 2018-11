Koks en hoteliers zijn klagende klanten beu: “De macht van de klant is groter, de kans dat dat tot chantage leidt ook”

Koks en hoteliers zijn de terreur van de kwade reviews op het internet beu. Sterrenchef Hofke van Bazel schreef een open brief om een klagende klant van antwoord te dienen, en in Luik kreeg een Quick­uitbater gelijk van de rechter nadat een klant een filmpje op Facebook had gezet van een worm tussen de frieten. “De klant is koning, maar hij mag niet te ver gaan”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.