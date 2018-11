Brusselse politie dreigt met boetes voor pauzerende buschauffeurs

De chauffeurs moeten pauzeren in het Noordstation op niveau -1. Foto: De Lijn

Brussel - Chauffeurs van De Lijn die hun pauze nemen in de Vooruitgangsstraat, zullen voortaan worden beboet. De verplaatste bushalte in de straat blijft voorlopig wel behouden.

Daags na de drastische maatregel om de bussen van De Lijn niet meer te laten stoppen in het Noordstation, houden de chauffeurs er wel opnieuw halt voor hun pauze. Dat is het gevolg van de dreigingen van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Die vond het maandag niet kunnen dat de chauffeurs zomaar parkeerden op de busbaan in de Vooruitgangsstraat. “Ronduit gevaarlijk en bovendien illegaal”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone. “Op de busbaan moeten bussen stoppen waarbij er passagiers op- en afstappen. Het zicht van de chauffeurs werd belemmerd door de geparkeerde bussen.”

LEES OOK.Nieuwe halte Brussel Noord is illegaal: rijstrook is geen stopplaats

En dus moesten de buschauffeurs dinsdag opnieuw verhuizen naar de ondergrondse verdieping van het Noordstation. Weliswaar enkel voor hun pauze. Dinsdagochtend waren er nog steeds enkele chauffeurs die de nieuwe regel niet opvolgden. “In samenspraak met hen hebben we gezegd dat we vanaf de namiddag boetes zouden uitdelen indien ze nog op de busbaan zouden parkeren voor hun pauze”, aldus Dereymaeker.

Maandagochtend was de chaos helemaal compleet rond het Noordstation door de geparkeerde bussen en een gesloten Leopold II-tunnel. Emir Kir (PS), burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, was maandag hard voor van De Lijn. Volgens hem kwam alle chaos door een verhuizing op de kap van de inwoners van zijn gemeente en van Schaarbeek en Brussel-stad.

Bij De Lijn was gisteren niemand meer bereikbaar voor commentaar. De maatschappij liet maandag wel al weten dat het om een noodoplossing gaat.