Rolstoelpatiënt verstopt kilo cocaïne in onderbroek

Zaventem - Een 55-jarige Nederlandse rolstoelpatiënt riskeert 2 jaar cel omdat hij bij zijn terugkeer uit Aruba meer dan een kilo cocaïne in zijn onderbroek verstopt had. Toen hij bij aankomst in Zaventem zag dat alle passagiers gefouilleerd werden, bekende hij meteen dat hij drugs vervoerde.

Het gebruik van rolstoelpatiënten om drugs te smokkelen gebeurt zelden. De drugkoeriers die er wel gebruik van maken, rekenen er klaarblijkelijk op dat deze passagiers minder argwaan zullen wekken.

De gevorderde straf was eerder mild, maar dat was niet wegens zijn handicap. De procureur hechtte geloof aan de verklaring van de man, dat hij door een drugskartel werd afgedreigd om de drugs te transporteren indien hij het leven van zijn zoon niet in gevaar wou brengen.