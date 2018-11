Limburg stapt uit de euro (maar alleen voor het goede doel)

Hasselt - Limburg krijgt zijn eigen munt. Een die je kunt verdienen door iets te doen voor de gemeenschap, en waarmee Limburgers straks zullen kunnen betalen voor bioscooptickets, in musea en zwembaden, en op termijn zelfs bij lokale handelaars en restaurants.

Limburg krijgt zijn ­eigen munt, de LimbU. Een munt waarmee straks kan worden ­betaald voor bioscooptickets, in musea en zwembaden, maar die je alleen kunt verdienen door iets te doen voor de gemeenschap. Vzw Uitmuntend Limburg wil de munt begin volgend jaar uitbrengen. Enkel digitaal welteverstaan: alle transacties zullen via een app of ­betaalkaart lopen.

De LimbU wordt uitgegeven door overheidsinstanties en deelnemende bedrijven, als een vorm van beloning. ­“Inwoners die bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen of bloed geven kunnen in LimbU betaald worden”, zegt Wim Van De Putte, voorzitter van de vzw. Dat je voor een LimbU nobele daden moet verrichten, levert naast complimentjes ook kortingen op. “Bij Kinepolis kost een filmticket zo’n 12,5 euro, maar slechts 9,5 LimbU.”