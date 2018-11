Patrick Decuyper keert terug in het voetbal: na vertrek bij Antwerp start hij in geboortedorp jeugdacademie op

Nadat hij Antwerp FC naar eerste klasse bracht, werd het stil rond Patrick Decuyper. Maar anderhalf jaar later neemt hij nu amateurclub Ronse onder z’n vleugels om er een nieuwe ‘talentenschool’ uit te bouwen. “Het heeft lang geduurd om te beseffen dat mijn vertrek bij Antwerp een zegen kon zijn, maar dit project hier, in Ronse, is écht mijn ding en kan nog veel mooier worden.”

Iets meer dan twee jaar had hij nodig om, met de financiële hulp van Paul Gheysens, Antwerp FC opnieuw naar eerste klasse te brengen. Om nadien uit de schijnwerpers te verdwijnen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Patrick Decuyper stapt op zijn 48ste terug in het voetbal, in zijn geboortedorp Ronse, diep in het zuiden van Oost-Vlaanderen, waar hij ooit zelf als twintiger speelde.

Zijn nieuwe droom: een groots jeugdproject uitbouwen rond de Koninklijke Sportkring Ronse, op een achtste plek in de tweede amateurklasse A. “Ik wil die club niet alleen hogerop brengen, maar er vooral een top opleiding aan koppelen.” Een terugkeer naar zijn echte passie: de voetbaljeugd. Zoals in zijn periode bij Zulte Waregem. “Met de Soccer School in Waregem recruteerden we jonge spelers om hen met een heel intensieve opleiding uit te laten groeien tot technische toptalenten. Maar we selecteerden hen te jong, wellicht. Want bij erg jonge spelers kan je moeilijk inschatten of ze kunnen uitgroeien tot fysieke, explosieve spelers. Daarom doe ik het nu omgekeerd: ik focus me nu op spelers vanaf 17 en 18 jaar, ga hen eerst selecteren op fysieke kwaliteiten en hen dan techniek en intelligentie bijbrengen.”

Doku is een fenomeen

Decuyper wil afwijken van de huidige jeugdopleidingen. “Mensen denken dat je pas écht goed bent als je op 16 jaar de eerste ploeg hebt bereikt. Maar dat zijn de uitzonderingen. Die Doku van Anderlecht bijvoorbeeld, een fenomenale speler. Maar zo lopen er niet veel rond. Naast die ene procent toptalenten heb je gewoon ook goede voetballers nodig.”

Zijn doelgroep: 18- tot 23-jarigen talenten in de lagere klassen. In de eerste plaats rond Ronse, zowel in Oost- als West-Vlaanderen, maar ook over de taalgrens, die vlakbij ligt. “Ik wil die vele getalenteerde spelers uit lagere reeksen met een intensieve, specifieke training omvormen tot profs. Noem het een ‘vervolmakingstraject’ voor jonge beloftevolle spelers, zodat ze meekunnen op een hoger niveau.”

“In mijn visie is de toekomstige voetballer een complete topsporter. Fysiek gaat hij top moeten zijn, in de eerste plaats explosief. En daarnaast gaat hij technisch onderlegd moeten zijn en intelligent. Ik noem het FIT: fysiek, intelligentie en techniek. Eén ding kan je niet aanleren: dat fysieke, die explosiviteit. Dat heb je of dat heb je niet. Maar intelligentie en voetbalinzicht, dat kan je aanscherpen. En techniek, dat is het enige dat je door keihard te trainen perfect onder de knie kan krijgen.”

De sleutel: het aantal balcontacten. “In een gewone jeugdtraining – of dat nu bij Anderlecht of Ronse is – hebben spelers op anderhalf uur training gemiddeld 300 balcontacten. In de methode van Thomas Caers, van de Waregem Soccer School, die ik als model gebruik, raak je als speler tot 3.000 keer de bal. Door die veelvuldige contacten krijg je een enorm balgevoel, word je perfect tweevoetig en kan je een perfecte controle neerzetten. Als een automatisme.”

Volgens Patrick Decuyper is het een noodzaak om anders te gaan werken in het Belgisch voetbal. “Iedereen roept al jaren dat eigen jeugd de toekomst is. Maar de Belgische markt wordt wel nog steeds overspoeld door buitenlanders waarvan 90% amper een aanvaardbaar niveau halen. En toch de plaats innemen van onze jeugd. Geen enkele jeugdopleiding durft te focussen op het beter maken van het individu, want dat is te veel lange termijn-denken. Enkel de kleine kring van toptalenten krijgt een kans, zoals Doku nu bij Anderlecht. Maar daarnaast zullen ploegen blijven de buitenlandse markt opgaan, onder druk van de media en het publiek. Want die willen snel resultaten zien.”

Tijd om te groeien

“En al die andere ‘kleinere’ talenten? Die gaan gepasseerd blijven door al het buitenlands pseudo-talent waar makelaars mee rondzeulen. Wel, bij Ronse kan ik hen, na een intensieve opleiding, wél een kans geven. Op een lager niveau kan ik het me permitteren om profs op te leiden die ook eens een slechte match gaan kunnen spelen zonder meteen afgemaakt te worden. Daar kunnen ze wel tijd krijgen om te groeien.”

Decuyper vraagt wel zeer gemotiveerde spelers. “De talenten die in dit systeem komen trainen, gaan bereid moeten zijn om gedurende minstens twee jaar enorm te investeren in zichzelf, in hun eigen carrière. Om opofferingen te doen, om hun droom en de wil om profvoetballer te worden waar te maken. Ik wil ook liefst 18-tot 23-jarigen die het kunnen combineren met hun studies of met hun werk. Want we gaan proberen om zo vaak mogelijk twee keer per dag te trainen.”

Foto: Isosport

Antwerp is verleden tijd

Ronse moet voor Decuyper daarom een totaalproject worden, waarbij de hele club dezelfde visie volgt. “We zijn nu volop de overname aan het formaliseren. Begin januari zou ik hier dan voorzitter kunnen worden. Met de opleiding wil ik al na afloop van dit seizoen, begin mei, starten. Om tegen september, wanneer de competitie terug begint in de amateurklassen, al enkele spelers die genoeg vordering hebben gemaakt in te kunnen passen in het eerste elftal van Ronse.”

En Antwerp? Dat is verleden tijd. “Ik heb altijd gezegd dat Antwerp het mooiste project was dat ik totnogtoe gedaan heb en het duurde even voor ik besefte dat ik mijn afscheid daar een zegen kon zijn, omdat het me de kans gaf om nieuwe uitdagingen te zoeken. Maar ik denk dat ik nu aan het mooiste project van mijn leven begin. Wat ik nu ga doen, is de samenvatting van wat ik al gans mijn voetballeven probeer: terug naar de essentie en de basis van voetbal, het geloof in de eigen jeugd. Antwerp was heel mooi, maar dit wordt de kers op de taart. Zeker weten.”