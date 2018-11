Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle vindt dat Club Brugge dit seizoen de juiste keuze maakte met focus op Europees voetbal

Als AS Monaco om 18.55 uur in Madrid geen punt pakt tegen Atlético, kan Club Brugge lekker ontspannen de wedstrijd in Dortmund aanvatten. Dan is het doel, Europees overwinteren, bereikt en is de druk van de ketel. Dat zou ook goed uitkomen, want na slechts één zege in zeven competitiewedstrijden begint de spanning in het blauw-zwarte huishouden een beetje toe te nemen. Voor de specialisten in het beheersen van wenkende crisissen betekent een nederlaag vanavond, hoe groot ook, nog geen drama. Zoals aangegeven: als Atlético doet wat het moet, is er geen vuiltje aan de lucht.