De overgebleven scenario’s voor Club Brugge: Europa League lonkt maar niets is zeker

Op de voorlaatste speeldag van de poulefase in de Champions League staat er voor Club Brugge nog heel wat op het spel: voor de wedstrijd in Dortmund blijven er nog drie scenario’s over. De Europa League lonkt maar niets is zeker want ook de volgende ronde in de Champions League is (nog) niet onmogelijk maar ook de Europese uitschakeling kan nog. Een overzicht.