Krijgt Gelbe Wand vanavond Blauwe Muur tegenover zich? 2.000 Brugse fans in Duitse vakken

Komt er tegenover de Gelbe Wand vanavond een Blauwe Muur in het Signal Iduna Park? Dortmund bevestigde gisteren dat het bovenop de 3.200 tickets voor het uitvak zo’n 2.000 tickets voor de Dortmund-vakken aan Belgische supporters heeft verkocht.

De meesten van die supporters hebben een plaats gekregen in de noordtribune, in de buurt van het bezoekersvak. Omdat de Duitse politie niet kan uitsluiten dat ook supporters met een stadionverbod in België naar de wedstrijd komen, worden de Brugse fans extra in de gaten gehouden. Vorige maand kwam het nog tot rellen voor de wedstrijd tegen Hertha Berlijn. Vooral op het bezit van vuurwerk zal streng worden gecontroleerd.