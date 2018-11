Paco Alcacer is de Spaanse Gerd Müller: de killer die Club Brugge het leven zuur kan maken

Twee jaar lang leidde hij een schimmig bestaan bij FC Barcelona. Maar een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund veranderde alles voor Paco Alcacer (25). De ­Valenciaanse spits scoorde al negen keer in 237 Bundesliga-minuten – een absoluut record – en vindt ook in de Champions League en het nationale shirt van Spanje zijn weg naar de netten. Het gevaarlijkst is hij als invaller, vanavond start hij mogelijk in de basis.