Mislukte Europese campagne is streep door rekening van Marc Coucke: Anderlecht loopt 2 miljoen mis

Anderlecht speelt morgen thuis tegen Trnava voor niks, nada, noppes. De Europese uitschakeling is al een feit en alleen de positivo’s werpen nog op dat de eer, de Belgische coëfficiënt in Europa en de winstpremie op het spel staan. Maar Marc Coucke telt ook zijn centen en daarbij stelt de voorzitter vast dat deze mislukte campagne RSCA minstens 2 miljoen minder oplevert dan was voorzien.