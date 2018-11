CLUBNIEUWS. Heel wat wissels mogelijk bij Anderlecht, ziekenboeg bij Standard loopt leeg

Tegen Spartak Trnava is de kans reëel dat er bij Anderlecht nog eens jongens aan de aftrap verschijnen die nog niet veel speelminuten verzamelden. De ziekenboeg loopt plots leeg bij Standard. Het clubieuws van de dag.

Morioka en Dauda hopen op kans bij Anderlecht

Tegen Spartak Trnava is de kans reëel dat er nog eens jongens aan de aftrap verschijnen die nog niet veel speelminuten verzamelden. Onder anderen Morioka, Dauda, Delcroix, Saief en Najar trainden weer mee na blessures en hopen op een kans. Voor Cobbaut (enkel) en Trebel (buikspieren) komt Trnava nog te vroeg. Voor Dimata en Kums blijft het afwachten.

Mogelijk kiest Vanhaezebrouck wel weer voor een aantal jonkies. Zo zat Yari Verschaeren gisteren op de bank in de Youth League, Doku speelde wel. Anderlecht verloor trouwens met 2-1 van Dynamo Kiev en is uitgeschakeld.(jug)

Genk met 1.250 fans naar Malmö

De verplaatsing naar Malmö is met voorsprong de populairste voor de Genkse aanhang, die met ruim 1.250 supporters naar Zweden afzakt. De goedkope vluchten naar het nabijgelegen Kopen­hagen en het uitzicht op de kwalificatie voor de 1/16de finales zullen daar niet vreemd aan zijn.

De Genkse fans zullen zich overigens best thuisvoelen in het Swedbankstadion, dat ongeveer even groot is als de Genkse Luminus Arena (24.000 plaatsen) én ook nog eens de blauwe clubkleuren draagt.(mg)

Ziekenboeg van Standard loopt stilaan leeg

De ziekenboeg loopt plots leeg bij Standard. Na Bastien en Emond eerder hebben gisteren Cimirot (kuit) en Razvan Marin (enkel) weer kunnen aansluiten bij de groepstraining. Cavanda (schouder) is nog altijd out. Bokadi ondervindt op zijn beurt weer hinder aan de knie. Sevilla mist morgen Navas en Nolito door blessures. Verdediger Sergi Gomez is geschorst.(bfa)

ANTWERP. Hersenschudding voor Teunckens

Jens Teunckens liep afgelopen maandag een hersenschudding op in de beloftenwedstrijd op het veld van Waasland-Beveren. De doelman trainde gisteren niet mee en zijn situatie wordt dag per dag opgevolgd. Ook Sambou Yatabaré – minstens tot de winterstop buiten strijd – en Abdoulaye Seck trainden niet met de groep.(gegy)

KV KORTRIJK. Kagelmacher sluit weer aan

Gary Kagelmacher neemt weer voluit deel aan de trainingen bij KV Kortrijk. De verdediger liet de match tegen Oostende schieten uit voorzorg, zodat de verrekking in zijn dij geen scheur kon worden. De Uruguayaan trainde vorige week individueel, maar sloot nu weer vol aan bij de groepstrainingen. Kanu is afwezig wegens ziekte.(gco)

CERCLE BRUGGE. Beloften kloppen Zulte Waregem

De beloften van Cercle Brugge wonnen maandagavond met 2-3 tegen Zulte Waregem. Mi­guel Van Damme stond in doel en van de A-kern maakten ook nog Robbe Decostere, Kévin Appin, Adrien Bongiovanni, Johanna Omolo, Charles Vanhoutte en Guévin Tormin hun opwachting.

Nabil Alioui en Pierre-Daniel Nguinda revalideren nog, pas begin februari worden ze terug bij de groep verwacht. (kv)

LOKEREN. Jovanovic en Cevallos scoren bij beloften

De beloften van Lokeren wonnen maandagavond hun wedstrijd tegen Eupen: 4-2. Jovanovic opende de score na een fraaie aanval. Cevallos zette de 2-0-ruststand op het bord met een afstandsschot. Kort na de rust maakte Jovanovic zijn tweede van de avond na een fraaie individuele actie. Essende Mbongu en Laurent brachten de spanning terug in de match, maar Cevallos nam alle twijfel weg met een knap lobje. Door deze zege staat ­Lokeren op een vijfde plaats in het klassement.(whb)

STVV. Mmaee maakt enige goal tegen Westerlo

Dinsdagnamiddag oefende STVV op het trainingscomplex in de Sint-Jansstraat tegen 1B-ploeg Westerlo. Geen spelers op het veld die zondag tegen Anderlecht in actie kwamen. Samy Mmaee (foto) maakte het enige doelpunt van de wedstrijd na een knappe vrije trap van de Braziliaan Thallyson. Bij Westerlo deden ex-STVV’ers Kurt Abrahams en Fabien Antunes mee. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Knieblessure voor Ndao

Lamine Ndao moest vorige week vrijdag de training verlaten met een blessure aan de knie. Na onderzoek blijkt dat de 23-jarige Senegalese aanvaller een verrekking opliep aan zijn ligamenten.

Rechtsachter Oscar Threlkeld traint nog steeds individueel. Goed nieuws was er dan wel voor Din Sula. De 20-jarige aanvaller kon maandag deels de veldtrainingen hervatten. (whb)