Zeker 22 doden bij explosie nabij chemische fabriek in China

Bij een ontploffing in de buurt van een chemische fabriek in de Chinese stad Zhangjiakou, in de noordelijke provincie Hebei, zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigen de lokale autoriteiten. Er zouden ook 22 gewonden zijn gevallen.

Volgens een officiële verklaring gebeurde de ontploffing kort na middernacht op een laadperron naast de fabriek van Hebei Shenghua Chemical Industry. De explosie leidde tot een vuurzee en vernielde een vijftigtal voertuigen.

Het vuur is inmiddels onder controle en er is een reddingsactie aan de gang. De productie in de chemische fabriek is stilgelegd.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Volgens de Chinese ‘Global Times’ ontplofte een vrachtwagen met daarin gevaarlijke chemische substanties toen die stond te wachten om de fabriek binnen te rijden.

Er zijn wel vaker incidenten in Chinese fabrieken door gebrekkige veiligheid. Zo kwamen enkele dagen geleden nog twee mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond bij een ontploffing in een fabriek in de havenstad Ningbo.

Zhangjiakou is in 2022 een van de gaststeden voor de Olympische Winterspelen.

#Update: 22 killed, 22 others wounded in the explosion at a chemical factory in Zhangjiakou, North China’s Hebei Province; injured hospitalized, probe underway. (Video: We Video) pic.twitter.com/ZmqKWKkvzA — Global Times (@globaltimesnews) 28 november 2018

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 november 2018