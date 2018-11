Ontmoeting Trump en Poetin op G20-top onzeker: “Ik hou niet van dit soort agressie”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er dinsdag mee gedreigd om de geplande bilaterale ontmoeting met zijn Russische collega Vladimir Poetin op de G20-top in Buenos Aires te annuleren. Na de confrontatie tussen Rusland en Oekraïne van afgelopen weekend, vraagt de VS een striktere handhaving van de sancties tegen Rusland.

In een interview met de krantWashington Postzei Trump dat hij het volledige rapport van zijn nationaal veiligheidsteam afwacht, over het incident waarbij drie Oekraïense marineschepen door Rusland werden tegengehouden in de Krim. “Het rapport zal bepalend zijn”, klonk het.

“Misschien zal ik een ontmoeting hebben, misschien zal die niet plaatsvinden... Ik hou niet van dit soort agressie, ik wil die niet”, aldus de Amerikaanse president.

Beide leiders zouden het in de marge van de G20 hebben over veiligheid, wapenbeperkingen en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten, verklaarde nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

“Europa mag deze agressie niet pikken”

De VS wil alvast een striktere toepassing van de sancties tegen Rusland, liet een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Rusland blokkeerde zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen. Foto: AFP

De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft dinsdag met dramatische woorden voor het gevaar van een Russische invasie in zijn land gewaarschuwd. Hij beschuldigde Moskou ervan zijn militaire aanwezigheid langs de grens te hebben opgevoerd.

“Europa mag deze agressie niet pikken”, verklaarde Trump nog aan de Washington Post. Trump herhaalde nogmaals zijn kritiek aan Duitsland. Dat Navo-land besteedt volgens hem onvoldoende middelen aan defensie. De VS is ook niet te spreken een akkoord van Duitsland en Rusland over een geplande gaspijpleiding.

“Ze doen absoluut niet genoeg. Duitsland. Absoluut niet! Veel van deze landen dragen niet genoeg bij aan de Navo. Ze moeten meer geld uitgeven.”

VN-Veiligheidsraad

De huidige en nieuwe Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder België, hebben maandag in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgedrukt voor Oekraïne. De landen roepen op tot terughoudendheid en de-escalatie. Ook herbevestigen ze de Oekraïense territoriale integriteit en internationaal erkende grenzen. Het gaat om Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland, Zweden, Italië en België. Hun verklaring kwam na een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad.