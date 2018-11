Controversiële Republikeinse herovert Senaatszetel bij herstemming in Mississippi

De Republikeinse Cindy Hyde-Smith heeft dinsdag bij een herstemming in de Amerikaanse deelstaat Mississippi haar senaatszetel heroverd. De Republikeinse meerderheid in de Senaat komt daarmee vanaf januari op 53 zetels, versus 47 zetels voor de Democraten. De Republikeinen vergroten zo hun machtsgreep: nu bedraagt hun meerderheid nog slechts 51 zetels tegenover 49.

De overwinning van Hyde-Smith op haar zwarte tegenkandidaat Mike Espy was verwacht; ze lag in de peilingen ruim voorop. De Republikeinse is een grote Trump-aanhanger. De president kwam maandag nog zijn steun uitspreken voor haar.

Hyde-Smith was de voorbije weken in de problemen gekomen door enkele controversiële uitspraken. Zo zei ze dat ze “op de eerste rij zou zitten” als een supporter haar zou uitnodigen voor “een publieke verhanging”. Die uitspraak werd als zeer ongepast beschouwd in een staat waar historisch veel zwarten gelyncht werden, en terwijl haar politieke tegenstander zwart was. Verschillende sponsors van haar campagne, waaronder Walmart, vroegen daarom hun geld terug.

Hyde-Smith bleek ook een voorliefde te hebben voor de Confederatie van zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog slavernij verdedigden.

Geen meerderheid op 6 november

De kiezers moesten opnieuw naar de stembus voor de “speciale verkiezing” van de plaatsvervanger voor Republikein Thad Cochran, die ontslag nam uit de Senaat wegens gezondheidsproblemen. De Republikeinse Hyde-Smith was al als tijdelijke opvolger aangeduid, met de steun van Trump.

Vijf kandidaten streden op 6 november om die Senaatszetel binnen te halen, maar niemand behaalde toen de nodige 50 procent van de stemmen: Hyde-Smith haalde 41 procent, Espy 40. Daarom kwam er een tweede stemronde op 27 november.

Mississippi was de laatste staat waarvan de uitslag van de tussentijdse verkiezingen (midterms) nog niet bekend was.