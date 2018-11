Origineel stuk wenteltrap Eiffeltoren voor 169.000 euro geveild

Een stuk wenteltrap van de Eiffeltoren is dinsdagavond in Parijs geveild voor 169.000 euro. Dat is een pak meer dan was geschat door het veilinghuis Artcurial.

Het gaat om een stuk trap met 25 treden, samen 4,3 meter hoog en honderden kilo’s zwaar, die ooit deel uitmaakte van het wereldberoemde monument dat in 1889 werd gebouwd in de Franse hoofdstad. Het stuk wenteltrap verbond de tweede en derde verdieping. In 1983 werd de hele trapconstructie vervangen door liften.

De waarde was op 40.000 à 60.000 euro geraamd, maar uiteindelijk werd zowat het drievoudige neergeteld. De koper is een privéverzamelaar uit het Midden-Oosten.

Andere secties van de wenteltrap bevinden zich onder meer in Franse musea, zoals het Musée d’Orsay, en in verschillende privécollecties.