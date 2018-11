Mysterie: politie vindt zes geknevelde mensen in loods

De politie heeft dinsdagavond zes mensen bevrijd uit een loods aan de Baakhoverweg in Susteren. Ze waren gekneveld.

Rond kwart voor tien kreeg de politie een melding over een onbekende man die bij een woning aan de Baakhoverweg op de deur klopte en zei dat iemand hem iets wilde aandoen.

Buitenlands

Onderzoek door de politie in de buurt leidde uiteindelijk naar de loods, in dezelfde straat. Daarin zaten zes geknevelde mensen die een buitenlandse taal spraken. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en zullen daar worden gehoord.

Wat zich in de loods heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. De omgeving is daarom afgezet.

Beschadigde auto

Het lijkt erop dat de man die alarm sloeg, het terrein af is gekomen door met een auto het hek te rammen. Bij de loods staat een flink beschadigde auto met Pools kenteken. Ook een ambulance is ter plekke geweest. Onduidelijk is of er iemand gewond is geraakt.

De politie vraagt mensen die dinsdagavond iets hebben gezien of die meer weten over de zaak om zich te melden.