Yasmine werd met smoesje uit handen jihadi’s bevrijd

Yasmine, het meisje uit Sint-Joost-ten-Node dat anderhalf jaar geleden door haar vader naar Syrië ontvoerd werd en gisteravond samen met haar moeder terug in België landde, is vrijgekomen dankzij een handige list. Tot het laatste ogenblik hing haar ­vrijlating aan een zijden draadje.

Een islamitische rechtbank eiste dat Yasmine in een islamitisch land opgevoed zou worden. Die eis werd omzeild met de belofte dat het meisje naar Marokko zou gaan. “Het belangrijke is dat er een happy end is, en dat we geen losgeld hebben betaald”, klinkt het bij het gerecht. “Nu kan Yasmine, die anderhalf jaar van haar moeder gescheiden was, in ons land een nieuwe start nemen.”