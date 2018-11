Crash Lion Air: “Toestel had geen toestemming mogen krijgen om te vliegen”

Het vliegtuig van Lion Air dat eind oktober crashte in Indonesië, en waarbij 189 mensen omkwamen, had geen toestemming mogen krijgen om te vliegen omdat het een technisch probleem had tijdens de vlucht ervoor. Dat heeft de Indonesische Nationale Commissie voor Transportveiligheid (KNKT) woensdag gezegd bij de voorstelling van zijn voorlopige rapport. De luchtvaartmaatschappij werd opgedragen haar veiligheidsmaatregelen te verbeteren.

De Boeing 737 MAX 8 met als bestemming Pangkal Pinang stortte neer in de Javazee, 13 minuten na het opstijgen op de internationale luchthaven Soekarno-Hatta op 29 oktober.

Volgens Nurcahyo Utomo, het hoofd van het KNKT, kreeg het toestel tijdens de vorige vlucht van Denpasar naar Jakarta een technisch probleem. De piloot besliste echter om zijn vlucht verder te zetten. “Naar onze mening was het vliegtuig niet meer in staat om te vliegen en had het niet moeten verder vliegen”, zei hij tijdens een persconferentie. Beter was geweest dat het toestel was teruggekeerd naar zijn vertrekpunt in Denpasar op het eiland Bali, ging hij verder.

Nog uit het onderzoek blijkt dat de piloten al van bij het begin van de vlucht moeite hadden om de controle over het toestel te behouden. Ze zouden verschillende keren tevergeefs hebben geprobeerd om het vliegtuig op te trekken nadat problemen waren rezen met het automatische vluchtsysteem dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in de nieuwe 737 MAX-vliegtuigen had geïntegreerd. Het vluchtcontrolesysteem is bedoeld om de bemanning te helpen vermijden dat de neus van het vliegtuig bij vergissing gevaarlijk sterk omhoog wordt getrokken, maar kan onder bepaalde omstandigheden de neus wel omlaag duwen, zelfs zo sterk dat de piloot het vliegtuig niet tijdig meer kan optrekken om een crash te vermijden. Bij het verongelukte toestel zouden de sensoren verkeerde informatie hebben doorgegeven waardoor de piloten telkens handmatig een correctie moesten doorvoeren.

In zijn voorlopige onderzoeksrapport wijst de KNKT er tot slot op dat de lagekostenmaatschappij Lion Air zijn veiligheidsmaatregelen verder moet versterken. Er zijn maatregelen nodig om de “veiligheidscultuur te verbeteren”, en om ervoor te zorgen dat de operationele documenten die de reparaties aan de toestellen oplijsten “goed ingevuld en gedocumenteerd worden”, klinkt het.