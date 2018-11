Club Brugge-voorzitter Verhaeghe kreeg 550.000 euro na transfer Meunier: “In volledige transparantie”

De Franstalige kranten van SudPresse pakten gisteren uit met een passage uit de veel­besproken ­Football Leaks. Daaruit bleek dat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in 2014 via een eigen bedrijf in Luxemburg Thomas Meunier voor 1,5 miljoen euro definitief kocht en hem negen maanden later weer doorverkocht aan Club Brugge voor 2,05 miljoen euro. Met een meerwaarde van 550.000 euro, dus.

“Dat was in de beginperiode van mijn voorzitterschap en om moeilijke onderhandelingen met spelersmakelaar Didier Frenay te vermijden”, aldus Verhaeghe. “Omdat we toen met Club Brugge net flink hadden geïnvesteerd, heb ik de nodige 1,5 miljoen euro voorgeschoten. Toen Club er later weer beter voor stond, is er in volledige transparantie en met medeweten van de raad van bestuur en de aandeelhouders besloten om die 550.000 euro te betalen voor de prospecties, reizen, strategische plannen en alles wat ik voor de club al had gedaan. Door dat geld toen voor te schieten voor de transfer van Meunier, konden we hem twee jaar later voor 6 miljoen verkopen. Geld dat integraal naar Club Brugge ging. Anders hadden we dat nog moeten delen. Aan deze transactie is niet abnormaals. Perfect legaal. Waar hebben we het over?”