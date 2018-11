Luc Deflo brengt postuum nog vier thrillers: “Beloofd dat ze met veel toewijding zouden verschijnen”

Luc Deflo is maandagavond op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van pancreaskanker, maar postuum zullen nog vier boeken van de bekende Vlaamse misdaadauteur verschijnen. Dat meldt uitgeverij Van Halewyck.

Deflo was al een hele tijd ziek, maar werd begin deze maand met spoed opgenomen in het ziekenhuis. “Tot zijn grote verdriet kon hij daardoor niet meer aanwezig zijn op de Boekenbeurs in Antwerpen”, aldus zijn zus Ingrid. De schrijver was bijzonder graag gezien door zijn fans en de auteur bracht graag tijd met hen door. Dat Deflo nog vier thrillers inleverde bij Van Halewyck komt dan ook als een aangename verrassing voor de liefhebbers.

“Luc stond erop dat deze werken alsnog zouden verschijnen, ook in geval van zijn overlijden”, klinkt het bij de uitgeverij. “We hebben hem beloofd dat we zijn teksten met veel zorg en toewijding zullen uitgeven. De eerste titel, Levend speelgoed, werd reeds aangekondigd en zal verschijnen in februari 2019.”

Foto: Patrick Hattori

35 boeken

Deflo debuteerde in 1999 met Naakte zielen, een psychologische thriller rond het speurdersduo Deleu en Bosmans. Met dat boek werd hij meteen ook genomineerd voor de Hercule Poirotprijs. Al snel ontpopte hij zich tot een geliefd misdaadauteur. In 2008 won hij de prijs met Pitbull. Zijn eerste boeken hadden steevast zijn thuisstad Mechelen als decor.

Alles samen scheef hij 35 boeken, maar ook toneelstukken en scenario’s. Verschillende titels werden vertaald in het Duits en het Frans, waaronder onlangs nog A toi de voir. Van Deflo’s psychologische thrillers werden meer dan 650.000 exemplaren verkocht.