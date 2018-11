Mogi Bayat verliet gisteren in alle stilte de gevangenis na betaling van 150.000 euro borg

Mogi Bayat zit niet langer in de gevangenis. De omstreden voetbalmakelaar - opgepakt in het kader van Operatie Propere Handen - verliet dinsdag in de loop van de dag in alle stilte de gevangenis van Leuven. Dat bevestigde diens advocaat Jean-Philippe Mayence aan onze redactie.

“Om 14u kregen we het bericht dat mijn cliënt de gevangenis mocht verlaten mits het betalen van een borgsom van 150.000 euro”, aldus de advocaat van Bayat. “Om 18u konden we het betalingsbewijs leveren en mocht mijn cliënt effectief de gevangenis verlaten. Hij bevindt zich nu bij zijn familie om te bekomen van zijn verblijf in de cel.”

Dat verblijf duurde 48 nachten. Op 10 oktober werd Bayat opgepakt in wat zou uitgroeien tot één van de meest spraakmakende dossiers in het voetbal. De voetbalmakelaar wordt beschuldigd van het witwassen van geld, in het dossier omtrent matchfixing komt zijn naam niet voor.

Beperkte rol

Bayats advocaat geeft toe dat zijn cliënt in samenspraak met het gerecht de gevangenis weg van de camera’s heeft mogen verlaten. Volgens de raadsheer zou de rol van Mogi Bayat ook wel eens kleiner kunnen zijn dan gedacht. Zo zou de lijn tussen Bayat en Dejan Veljkovic - de van ‘matchfixing’ verdachte makelaar die ervoor gekozen heeft spijtoptant te zijn - eerder beperkt zijn. “Het moet gebleken zijn dat er heel weinig connecties zijn tussen meneer Veljkovic en mijn cliënt, want anders zou hij nooit zo snel vrijgekomen zijn”, aldus Mayence. “Mijn cliënt is ook niet meer verhoord dus is zijn rol misschien niet zo groot als sommigen aanvankelijk lieten uitschijnen.”

De andere twee verdachten die nog achter de tralies zitten - ex-advocaat Laurent Denis en KV Mechelen-bestuurder Thierry Steemans - mogen zodra hun borg op de rekening van justitie staat ook vrijkomen.