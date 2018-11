Technisch consultant: meer vrijheid, sneller bijleren

Outsourcing, detachering, consultancy … als technisch profiel heb je volop mogelijkheden om niet voor een vaste job te moeten kiezen. “Maar er zijn administratieve en technische verschillen tussen al die formules”, zegt Joeri Ovaere van wervings- en selectiebureau Nohau uit Lochristi. “En vooral technical consultancy zit in de lift. Dat biedt je ook de grootste vrijheid.”

Hooggeschoolde technische medewerkers (engineering, supply chain, …) kiezen massaal zélf voor flexibele arbeidsformules. In engineering steeg het aandeel project sourcing in 2018 met maar liefst 7,7 procent, voor interim management is dat zelfs 15,2 procent. Het aantal freelance consultants groeit sterk. Maar wat zijn nu juist de verschillen tussen de flexibele jobformules waaruit je als technisch profiel kan kiezen?

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor detachering. “Dat wil zeggen dat een wervings- en selectiekantoor je op hun payroll neemt en jouw dan inzet in een bedrijf dat tijdelijk jouw expertise nodig heeft”, licht Joeri Ovaere toe. “Het wervings- en selectiekantoor dat je uitstuurt staat in voor jouw professionele ontwikkeling en opleiding, want op termijn is het de bedoeling dat je je als gedetacheerd technisch expert verder specialiseert zodat je marktwaarde stijgt.”

Wat zijn de 3 grote voordelen van flexibele formules?

1. Eigen baas

Maar je kan ook als freelancer werken in een consultancyformule. “Een consultant is een freelancer. Je bent een zelfstandige die door een wervings- en selectiekantoor als commerciële partner ingezet wordt voor projecten of langdurige opdrachten. Een voorbeeld? Bij chocoladeproducent Barry Callebaut zetten we momenteel voor drie jaar een technisch consultant in. Dat zijn al behoorlijke looptijden.”

“Er bestaan ook puur projectmatige opdrachten waarvoor wij dan als gespecialiseerd technisch kantoor een ruimere oplossing bieden, bijvoorbeeld om een bepaald certificaat te behalen of een nulmeting te organiseren. Dat heet dan project sourcing. In tegenstelling tot detachering of consultancy gaat het dan niet om één technisch profiel, maar kan het een heel projectteam zijn.”

2. Altijd mee

Een groeiend aantal gespecialiseerde wervings- en selectiebureaus zet technisch consultants in op de Oost-Vlaamse jobmarkt omdat meer technische profielen daar zelf voor kiezen. “Zeker de laatste twee jaar is dat zo”, zegt Joeri.

“Digitalisering en netwerking zorgen dat experts veel sneller weten wat er speelt binnen bepaalde bedrijven. Plus: via consultancy leer je veel sneller veel meer bij dan wanneer je in diezelfde periode onder een vast contract zou werken voor één bedrijf. Elke opdracht is weer anders. Later kan je altijd nog definitieve keuzes maken. Die manier van flexwerken genereert op zijn beurt flexibiliteit van de werkgevers, dus zo gaat de bal aan het rollen. Natuurlijk speelt de krappe arbeidsmarkt daar wel een rol in.”

