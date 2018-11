Scoorde Fellaini het winnend doelpunt na voorafgaand handspel? In Spanje denken ze van wel

In Spanje zijn ze niet blij met de winnende treffer van Marouane Fellaini voor Manchester United. Het doelpunt in blessuretijd zou er gekomen zijn na voorafgaand handspel van de Rode Duivel. Door de zege van Manchester United ligt Valencia uit de Champions League.

En daar zijn ze in Spanje uiteraard niet blij om. Beelden moeten bewijzen dat Fellaini het leer met zijn hand in de juiste richting devieerde alvorens te scoren. Honderd procent duidelijk zijn de beelden niet maar het lijkt er alvast sterk op dat Fellaini effectief in de fout ging in de voorbereiding van zijn belangrijke treffer.