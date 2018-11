Hoera! Baby-gorilla geboren in de zoo van Antwerpen

Antwerpen - In de Zoo van Antwerpen is een baby-gorilla geboren. De mama, Mayani, is in de nacht van maandag op dinsdag in alle rust bevallen tussen haar soortgenoten. Ze stellen het goed. Goed nieuws ook voor de bezoekers: je kan het kleintje nu al gaan bewonderen.

“Gisterochtend kwamen we toe en Mayani begroette ons”, vertel verzorger Julie. “Ik dacht: heeft ze nu iets vast? Toen zag ik een piepklein handje. Ik wist niet wat ik zag!” De bevalling is goed verlopen. Aanvankelijk was de mama Mayani uitgerekend voor half december, op basis van de laatste waargenomen paring. “Maar ja, wat er achter het hoekje gebeurt als wij niet kijken, weten we natuurlijk niet.”

Mama en baby stellen het goed. “We hebben het tongetje van de baby al gezien bij drinkpogingen en ze houdt het kleintje in de juiste positie, dus we vermoeden dat het drinkt.” Mayani lijkt zich te ontpoppen tot een uitstekende moeder. Volgens de verzorgers is dat belangrijk voor het andere kweekvrouwtje in de groep. Mensapen leren moederschap namelijk van elkaar. Ook vader zilverrug Matadi wijkt niet van haar zijde en volgt haar waar ze gaat.

Het geslacht is voorlopig nog onbekend juist omdat Mayani het goed dicht tegen zich aanhoudt. Het kleintje gaat een Afrikaanse naam krijgen, beginnend met de letter T.

De zoo is heel erg blij met de geboorte, pas vorig jaar namen de gorilla’s hun intrek in de ‘mensapenvallei’. “Dit nieuws sluit het jaar waarin Zoo Antwerpen haar 175ste verjaardag viert op een ongeëvenaarde manier af.”