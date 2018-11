Tweede poging tot ontvoering in één week tijd blijkt misverstand: “Verkeerd geïnterpreteerd”

Ichtegem - De poging tot ontvoering afgelopen maandag in het West-Vlaamse Aartrijke blijkt op een misverstand te berusten. De politie kon de zogezegde kidnapper identificeren. “Het bleek om een man te gaan die dagelijks carpoolt en zijn wagen parkeerde op het moment dat het meisje er passeerde”, aldus de lokale politiezone Het Houtsche.

De politie kreeg afgelopen maandag melding van een poging tot ontvoering aan een lagere school in Aartrijke. “Na school heeft een onbekende geprobeerd om een meisje in een wagen te trekken. Dat is mislukt. Het meisje is ongedeerd en krijgt de nodige begeleiding”, zei directrice Marjolijn Roets. Het incident blijkt nu op een misverstand te berusten.

Verkeerd geïnterpreteerd

De politie kon de zogezegde kidnapper identificeren. Bij een controle na schooltijd trof de politie op de plaats van de feiten een man en een wagen aan die aan de beschrijving van het 9-jarige meisje voldeden. “Toen we hem aanspraken viel hij volledig uit de lucht”, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de lokale politiezone Het Houtsche. “Het bleek om een man te gaan die dagelijks carpoolt en daar elke dag rond dat tijdstip zijn wagen parkeert. Hij was uitgestapt op het moment dat het meisje passeerde. En zij heeft dat verkeerd geïnterpreteerd. De man had wel gemerkt dat ze was geschrokken, maar besteedde er verder geen aandacht aan.”

Vorige week probeerde een onbekende in het nabijgelegen Ichtegem een leerlinge uit het zesde leerjaar mee te lokken. Amelia (12) was te voet op weg naar school toen ze woensdagochtend om 7.40 uur aan de Abdijstraat werd lastiggevallen door een onbekende. Ze kon ontsnappen aan haar belager.