Man ondervindt aan den lijve waarom je boa constrictor beter niet met blote handen voedert

Deze man uit het Engelse Bournemouth zal in het vervolg twee keer nadenken vooraleer hij zijn slang eten geeft. Vorige week durfde hij het zowaar aan om zijn boa constrictor met blote handen te voederen. Het bleek verre van een goed plan: in plaats van de prooi aan te vallen, zette de ruim twee meter lange slang zijn tanden in de hand van de kerel.

De gefrustreerde reactie van de eigenaar was niet meer dan logisch, al besefte hij snel dat het zijn eigen schuld was. Er bestaan immers veel veiligere alternatieven, zoals een voedertang, om slangen eten te geven. Toch nam hij in dit geval het risico door een dood konijn voor zich uit te laten bengelen, met alle gevolgen van dien.

Zware gevolgen had de beet gelukkig niet. De man hield enkel een bebloede hand over aan het incident. Een boa constrictor is niet giftig en vormt geen gevaar voor de mens.