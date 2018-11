De Lijn en Brussels Gewest voeren discrete gesprekken over Noordstation: “Oplossing is in zicht”

Brussel - De Lijn en de bevoegde diensten van het Brussels Gewest hebben dinsdag rond de tafel gezeten over de problematiek van de halte aan het Noordstation. De gesprekken zijn positief verlopen, bevestigt Sonja Loos, woordvoerder bij De Lijn, aan onze redactie. Veel details wil ze echter nog niet kwijt: “Het heeft geen zin om vooruit te lopen op de feiten, maar we verwachten dat er een structurele oplossing uit de bus komt.”

De Lijn kondigde afgelopen vrijdag aan dat de bussen van De Lijn niet langer zouden stoppen in het busstation onder het Noordstation wegens het onveiligheidsgevoel veroorzaakt door de transmigranten die er verblijven. De Vlaamse vervoersmaatschappij verplaatste daarop de haltes naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein, wat dan weer tot protest leidde van de Brusselse regering. Die wees erop dat de eenzijdige beslissing in strijd is met het samenwerkingsakkoord, en de betrokken gemeenten en politiediensten, die de onveilige situatie aanklaagden. Brussels minister-president Rudi Vervoort kondigde vrijdag in het parlement aan De Lijn te zullen convoceren.

Oplossing “op korte termijn”

Woensdag bleek dat De Lijn en de betrokken diensten van het gewest intussen overlegd hebben. Over de inhoud bleef men discreet, maar de vergadering zou erg constructief geweest zijn. “De gesprekken zijn in alle sereniteit verlopen”, zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn. “Maar ze waren erg positief. Ik verwacht dat er een structurele oplossing uit de bus komt.”

Op de vraag wanneer die oplossing er dan komt, kwam geen eenduidig antwoord. “Wel staat vast dat het op korte termijn zal gebeuren.” Wellicht komt in de loop van de week nog meer duidelijkheid over de aanpak van het probleem en de drastische beslissing van De Lijn om de bushalte aan het Noordstation te verplaatsen.

Boetes voor buschauffeurs

Intussen houden de buschauffeurs van De Lijn opnieuw halt aan het Noordstation. Weliswaar niet om passagiers op te pikken of af te laten, wel om pauze te houden. Dat is het gevolg van de dreigingen van de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Die vond het maandag niet kunnen dat de chauffeurs zomaar parkeerden op de busbaan in de Vooruitgangsstraat. “Ronduit gevaarlijk en bovendien illegaal”, zei Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone. “Op de busbaan moeten bussen stoppen waarbij er passagiers op- en afstappen. Het zicht van de chauffeurs werd belemmerd door de geparkeerde bussen.”

Foto: BART DEWAELE

En dus moesten de buschauffeurs opnieuw verhuizen naar de ondergrondse verdieping van het Noordstation, enkel voor hun pauze. Dinsdagochtend waren er nog steeds chauffeurs die de nieuwe regel niet opvolgden. “In samenspraak met hen hebben we gezegd dat we vanaf de namiddag boetes zouden uitdelen indien ze nog op de busbaan zouden parkeren voor hun pauze”, aldus Dereymaeker.