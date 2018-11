Franse premier bereid om “representatieve” delegatie Gele Hesjes te ontvangen

De Franse premier Édouard Philippe heeft zich woensdag bereid verklaard om een “representatieve delegatie” van gele hesjes te ontvangen. Hij sprak ook de wens uit dat de beweging zou deelnemen aan het geplande overleg over de ecologische transitie die door president Emmanuel Macron werd aangekondigd. Philippe voegde er nog aan toe dat er tussen de eisen die de gele hesjes formuleren heel wat legitieme zaken zitten die verdienen om gehoord te worden.

De premier bevestigde voorts de verhoging van de taksen op brandstof vanaf 1 januari tegelijk met een systeem dat bedoeld is om de impact te beperken.

Ook liet hij weten dat er geen extra stimulans komt voor het minimumloon, maar enkel een wettelijke opwaardering. “Ons beleid is niet om extra impulsen te geven aan het minimumloon, ons beleid is om ervoor te zorgen dat werk loont”, luidde het. Philippe wees er nog op dat de nettolonen in oktober met de daling van de werknemersbijdragen zijn gestegen.