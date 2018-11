Karel De Gucht en echtgenote zijn in hun belastingzaak niet ingegaan op aanbod om deal te sluiten met de fiscus

Gent - In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, is het echtpaar niet ingegaan op het aanbod van de BBI om een dading of deal te sluiten. Dat bleek woensdag voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, waar de zaak ten gronde behandeld werd.

De fiscus startte acht jaar geleden een onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Doordat de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt.

De zaak tegen De Gucht gaat over 1,068 miljoen euro. Dat bedrag belandde in 2005 op De Guchts Fortis-bankrekening en was nog een gevolg van zijn vorige leven als zakenadvocaat. Volgens de belastinginspectie, die de storting in 2011 ontdekte, heeft De Gucht onterecht geen belastingen betaald op die inkomsten.

Foto: Photo News

Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie naar zeven jaar, zodat het onderzoek in feite nietig was.

De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk, maar in april bleek dat de fiscus een dading wou sluiten met het echtpaar zodat die er met een soort van minnelijke schikking vanaf zouden komen. De Gucht en Schreurs gingen daar echter niet op in, zegt hun advocaat Bruno Cardoen. Ze wilden de zaak aanvechten voor de rechtbank.

“Bewust gelden niet aangegeven en dus belastingontduiking”

De zaak werd woensdag ten gronde behandeld door de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Karel De Gucht was niet aanwezig in de rechtbank.

Volgens de advocaat van de Belgische staat hebben De Gucht en Schreurs “bewust gelden niet aangegeven”, hebben ze daarvoor “een constructie opgezet”. Zo zouden ze zich schuldig gemaakt hebben aan “belastingontduiking”. Volgens Bruno Cardoen, de advocaat van het echtpaar De Gucht, voerde de fiscus een “fishing expedition” uit en is de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig.

“De BBI trachtte gegevens te bekomen die ze in België via het intern recht niet mocht bekomen (met een vraag aan de Italiaanse belastingadministratie, nvdr.). De gegevens waren in België beschermd door het bankgeheim, dat toen nog gold. De onderzoeksdaad is dus nietig. De BBI vroeg ook of er andere Belgische burgers bij betrokken waren. Het was een pure fishing expedition, wat ook op zich leidt tot de nietigheid van de onderzoeksdaad en de aanslag.”