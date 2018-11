Zoon lanceert petitie om zijn vader-brandstichter uit cel te krijgen

Edgard Bodarwé (65) stak op 3 maart 2013 zijn restaurant in brand. Zijn moeder die boven lag te slapen kwam om. Bodarwé kreeg tien jaar cel. Zijn zoon probeert hem nu met een petitie vrij te krijgen.

Sinds vandaag kan je op de site unepetition.fr een petitie tekenen om Edgard Bodarwé vervroegd vrij te krijgen. “Ik heb veel kennissen en vroeg hen allemaal de petitie te tekenen. Misschien kan dit het gratieverzoek van mijn vader helpen”, zegt zoon Laurent vandaag in de Waalse krant L’Avenir.

Stomdronken

De feiten dateren van de nacht van 2 op 3 maart 2013. Restaurateur Edgard Bodarwé ziet het allemaal niet meer zitten. Hij heeft financiële problemen en weet niet meer waarin of waaruit. Edgard sluit zijn restaurant “Au Vieux Sultan” in Waimes, bij Malmèdy, en begint te drinken. Veel en snel. In zijn dronkenschap neemt hij een dramatische beslissing: Ik ga mijn restaurant platbranden.

Hij doet dat. Maar vergeet dat zijn 88-jarige moeder boven ligt te slapen. “Pas wanneer ik de brandweerwagen hoorde naderen, dacht ik: mijn moeder!”, zal Edgard later tegen de politie zeggen. Maar dan is het al te laat. De brandweer vindt de moeder dood op haar bed.

Een leugen

In zijn eerste verklaring aan de politie liegt Edgard. “Ik ben overvallen en in elkaar geklopt. Allicht hebben de overvallers mijn restaurant in brand gestoken.” Maar de ondervragers vinden steeds meer tegenstrijdigheden en uiteindelijk bekent Edgard de brandstichting en wordt hij opgesloten in afwachting van zijn proces.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) oordeelt later dat er geen gevaar is dat Edgard er zal van doorgaan in afwachting van zijn proces. Zijn advocaten hebben trouwens ook al in een psychologische begeleiding voorzien en Edgard kan in een restaurant gaan werken. In afwachting van zijn proces laat de KI Edgard Bodarwé vrij.

10 jaar in beroep

In oktober 2017 komt zijn zaak voor in Verviers. Het parket vraagt 14 jaar. De rechter geeft Edgard maar 5 jaar. Mooi: tegen 2020 kan Edgard vrijkomen. Maar de procureur is niet akkoord. Hij gaat in beroep en daar wordt de straf verzwaard: Edgard moet voor 10 jaar de cel in.

“De procureur heeft nooit gemotiveerd waarom hij in beroep ging”, zegt zoon Laurent. Volgens de zoon heeft zijn vader in de periode voor het proces getoond dat hij ongevaarlijk is. “Hij verdiende zelfs weer geld.”

Laurent wil dat zijn vader snel terugkeert naar zijn familie en zien hoe die groeit. “We hebben al een gratieverzoek ingediend. Als er nu ook nog eens veel mensen de petitie tekenen, kan mijn vader misschien sneller vrij komen.”